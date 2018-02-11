南韓浦項4.6地震 全國撼動

南韓浦項4.6地震，民眾疏散到避難所。（歐新社）

2018-02-11 09:25

〔即時新聞／綜合報導〕南韓浦項去年11月15日遭受該國史上第二大強震、規模5.4地震襲擊後，於今（11日）清晨5時03分再度發生4.6地震，據信是去年11月地牛翻身後的餘震，南韓多處居民都有感覺，光是首爾消防局就接到1400多通電話，目前已知4人受傷。

據《韓聯社》報導，自11月15日以來，浦項共出現84次餘震，其中以今天發生的最強，第二強的餘震就在5.4地震當天，規模達到4.3。這次4.6地震讓浦項民眾驚慌失措，連忙疏散到校園等安全空地。

一名45歲的李姓居民說，他睡覺的時候聽到一聲巨響，發現連公寓也在震動，他懷疑地震一定比11月15日的還要強。地震發生後4人受傷，但所有人都沒有生命危險，南韓官員說。其中一名是浦項科技大學的學生，當他從校舍逃跑時，頭部不小心受傷。

截至當地時間早上6時為止，浦項緊急服務部門共收到16起受損事件報告，正在努力評估地震後的災情程度。浦項市政府表示，他們正在檢查整個城市的建築物，以確認是否有嚴重的損壞。

南韓最大的鋼鐵製造商浦項製鐵（POSCO），在該市設有主要工廠，公司表示營運並沒有受到干擾，而南韓水電和核電公司（KHNP）則說，其核電廠都沒有受到影響，在附近的核廢料倉庫也沒有任何損害。