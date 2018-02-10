中國抗議日台接近 激怒日本民眾

二月九日僅有日本產經新聞（右）和每日新聞（左）報載日本首相安倍晉三向蔡英文總統致慰問信一事。（記者林翠儀翻攝）

2018-02-10 14:22

〔駐日特派員林翠儀／東京10日報導〕花蓮強震，日本首相安倍晉三致函蔡英文總統表達慰問，使用了「蔡英文總統」官銜，引起中國跳腳並警告「不要給中日關係製造新干擾」，不過此舉似乎出現了反效果，不但引來日媒報導，也激怒了日本民眾。

安倍在八日發出慰問函之後，首相官邸發表公開信內容一度打上了「蔡英文總統閣下」的稱謂，後來悄悄的刪除。結果中國外交部發言人耿爽在九日迫不及待公開撂話，指責日方借賑災慰問之名在國際上公然製造「一中一台」，對此已向日方提出嚴正交涉。

事實上，日本主流媒體報導花蓮震災新聞，焦點鎖定災情與救災進度，並沒有特別著墨安倍致函「蔡英文總統」的政治敏感性，九日僅有產經新聞及每日新聞提到安倍致函一事，產經新聞登在頭版，每日則登在三十版社會版上附有安倍親筆寫「台灣加油」照片。

中共黨媒「環球時報」在九日一早，就先針對台灣接受日本馳援、婉拒中國一事發難，還引用中國網友說法「在台獨份子的眼中，中國是敵人，日本是自己人」，耿爽則在同日例行記者會中表達中國的強烈不滿。

耿爽的跳腳也等於間接證實，日本首相官邸官網公開信中「蔡英文總統」稱謂的消失，很可能就是中方施壓所致，但此事反而引起日媒興趣，產經、每日、讀賣、朝日四報與時事通信的電子報在九日立即報導此事，每日新聞還找出了我駐日代表處網頁上刊登的慰問函，強調上面明確記載「日本國總理內閣大臣」致函「蔡英文總統」。

中國毫不掩飾的「天朝的心態」，不但引起日媒關注，也激怒了日本民眾，日本雅虎新聞九日國際新聞留言排行榜，第一名為中國不滿台灣僅接受日本援救，第二名為中國批判安倍致慰問函，兩則的留言量超過一萬六千條。雖然九日為平昌奧運開幕，金正恩之妹訪韓及日韓領袖會談均為日媒關注焦點，但網友似乎更想為台灣仗義執言。

網友的留言幾乎一面倒指責中國不可理喻，這種人命關天的時候竟然還滿腦子統戰，有網友說「搜救專家和趁火打劫者不可相提並論」，也有網友說既然中方這麼堅持，到時候把救災經費的帳單寄給中國。另外，調壇網站「2ch」（現已改名5ch）上也熱烈討論「總統」稱謂問題，有日本網友表示，現在才知道日本公文書上明記台灣「總統」的意函，要日本政府以後「盡量用」。

二月十日的早報除了產經（右一、右二）和每日（左）之外，讀賣新聞也以「日台接近中國警戒」為標題，登載中國抗議一事。 （記者林翠儀翻攝）

日本雅虎新聞轉載時事通信的「中國不滿台灣僅接受日本援救」一文，留言近九千條。（取自日本雅虎新聞網站）

日本雅虎新聞轉載每日新聞的「中國批判安倍慰問信」一文，留言也逾七千條。（取自日本雅虎新聞網站）

日本雅虎新聞上網友留言「搜救專家和趁火打劫者不可相提並論」。（取自日本雅虎新聞網站）