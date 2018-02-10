梵蒂岡主教吹捧中國 引神父論戰近乎分裂

2018-02-10 15:22

〔即時新聞／綜合報導〕外傳梵蒂岡和中國就主教任命達成框架協議，梵諦岡科學研究院院長索隆多主教（Bishop Marcelo Sanhez Sorondo）日前接受媒體專訪時更盛讚中國「是教會社會教義最佳實踐者」，引發教廷內部批評聲四起，更有資深神父批評「這種拍中國馬屁的無恥行徑，已讓教廷淪為笑柄」。

綜合外媒報導，索隆多主教去年8月曾訪問北京，他近日接受《梵蒂岡內部通訊》採訪，盛讚所謂的中國體驗，他說，這次拜訪後發現中國「沒有貧民區，更沒有青少年吸毒」，每個國民都為了彼此的共同利益努力工作，稱中國已成為「教會社會教義的最佳實踐者」，更是「人類尊嚴及人權的保護者」。

這番言論甫經發表立即引發國際輿論譁然，眾多教會人士紛紛出言批評，天主教亞洲新聞社社長貝納德神父（Bernardo Cervellera）7日也公開發表文章，稱索隆多這席言論將中國描繪成「不存在的仙境」，譏諷索隆多有如「夢遊仙境的艾麗絲」一樣天真，只看到「中共當局想給他看的」。

貝納德進一步指出，中國打壓宗教自由的情況從未改善，而索隆多口中貧民區與青少年吸毒等問題在中國其實非常嚴重，但當局藉由不斷驅逐「低端人口」與各種強拆事件，營造出完美的假象，同時也蒙蔽了索隆多天真的雙眼，貝納德警告，教廷高層若持續盲目地吹捧中國，終將招致世人對教會的批評與嘲笑。