有奇獸！ 平昌冬奧開幕式驚見「長頸人面鳥」

2018-02-10 14:11
冬奧開場表演中出現「人面鳥」，引起網友討論。（路透社）
〔即時新聞／綜合報導〕2018年平昌冬季奧運於昨（9）日開幕，除了比賽本身，冬奧開場表演也引人注目，其中南韓的遊行表演中更出現「人面鳥」引起網友討論。
綜合外電報導，昨日冬奧開場表演中出現的「人面鳥」模型引起網友在推特上熱議，其標籤甚至曾登上日本雅虎熱搜榜首。該「人面鳥」的韓文為「인면조」，英文為「Inmyeonjo」，在一段由5位孩童進入奇幻世界的表演中出現。「人面鳥」道具由4個人操作，具有鳥身和長長的頸部，頭部則是會眨眼的人臉面具。
許多觀眾見到這隻造型詭異的「人面鳥」模型，紛紛表示「被嚇到」、「看起來很恐怖」，但是也有人說「看越久就越耐看」、「我愛人面鳥！」，推特上也紛紛出現各種粉絲塗鴉。另有人解釋，人面鳥是「高句麗時代，繪於墳墓上的傳說生物」。
평 창 대 모 험— 비정규직 노예☠️ （@LLL____b） 2018年2月9日
수호랑 & 반다비 vs 인면조
2월9일 개봉 pic.twitter.com/B7a1ZXhd8C
시발 인면조 너무 광수적 모먼트 ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ pic.twitter.com/JPfd4B44I9— ????희원연 1주년???????? 잉쿠 ???? （@bangga_hi） 2018年2月9日
인면조 계속 보니까 잘생겼는데 pic.twitter.com/DYInbtJfaS— ???????? 용달 （@sugomga） 2018年2月9日
인면조 흉물스러운 거 보실 분? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/JQ8pXwpzwV— 만세 （@97_925） 2018年2月9日