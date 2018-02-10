有奇獸！ 平昌冬奧開幕式驚見「長頸人面鳥」

冬奧開場表演中出現「人面鳥」，引起網友討論。（路透社）

2018-02-10 14:11

〔即時新聞／綜合報導〕2018年平昌冬季奧運於昨（9）日開幕，除了比賽本身，冬奧開場表演也引人注目，其中南韓的遊行表演中更出現「人面鳥」引起網友討論。

綜合外電報導，昨日冬奧開場表演中出現的「人面鳥」模型引起網友在推特上熱議，其標籤甚至曾登上日本雅虎熱搜榜首。該「人面鳥」的韓文為「인면조」，英文為「Inmyeonjo」，在一段由5位孩童進入奇幻世界的表演中出現。「人面鳥」道具由4個人操作，具有鳥身和長長的頸部，頭部則是會眨眼的人臉面具。

許多觀眾見到這隻造型詭異的「人面鳥」模型，紛紛表示「被嚇到」、「看起來很恐怖」，但是也有人說「看越久就越耐看」、「我愛人面鳥！」，推特上也紛紛出現各種粉絲塗鴉。另有人解釋，人面鳥是「高句麗時代，繪於墳墓上的傳說生物」。

평 창 대 모 험



수호랑 & 반다비 vs 인면조



2월9일 개봉 pic.twitter.com/B7a1ZXhd8C — 비정규직 노예☠️ （@LLL____b） 2018年2月9日

시발 인면조 너무 광수적 모먼트 ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ pic.twitter.com/JPfd4B44I9 — ????희원연 1주년???????? 잉쿠 ???? （@bangga_hi） 2018年2月9日

인면조 계속 보니까 잘생겼는데 pic.twitter.com/DYInbtJfaS — ???????? 용달 （@sugomga） 2018年2月9日