CNN：中國涉嫌以骯髒手段賄賂非洲各國高層

中國涉嫌以骯髒手段（dirty tactics），行賄非洲多國官員甚至總統。圖為中國政協前委員何志平（右）於紐約法庭受審的情形。（美聯社）

2018-02-10 13:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）指出，中國涉嫌以骯髒手段（dirty tactics），行賄非洲多國官員甚至總統，雖然中國已在2011年制定海外反腐敗相關規定，以符合聯合國反腐敗公約，但完全沒有實行過。

據《CNN》報導，外傳一位香港金融鉅子規劃在撒哈拉沙漠，和中非國家查德總統秘密會晤，並向其提供200萬美元（約新台幣6000萬）的賄賂，以保護中國企業開採石油的權利。除此之外，中國政協前委員何志平，涉嫌賄賂烏干達外交部長50萬美元（約新台幣1500萬元），以得到商業競爭上的優勢。

2017年11月，和相關交易有所牽連的何志平，以及西非國家塞內加爾總統落選人加迪奧（Cheikh Gadio），雙雙在美國紐約被逮捕，因為他們涉及洗錢和賄賂等案。然而，這並不僅僅是一件賄賂案，它還展露出中國如何在非洲行賄，過去政商界和學術圈都一直懷疑這種現象存在，但都無法證明，直到此案曝光。

2015年，中國與非洲的貨物貿易總額達1880億美元（約新台幣5.64兆元），而美國為530億美元（約新台幣1.95兆元）。中國藉由賄賂手段，能夠在非洲各國展開業務。紐約法律智庫Justice Labs負責人普列希特（Rob Precht）說，好幾個世紀以來，賄賂在中國沒有被認為是一件壞事，但隨著中國加入國際社會，反貪腐問題會變得很重要。