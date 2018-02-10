印度嚴抓作弊 66萬學測考生棄考

印度作弊風氣猖獗。（美聯社）

2018-02-10 13:03

〔即時新聞／綜合報導〕印度考試作弊情況嚴重，近日印度北方邦舉辦年度學力測驗，結果因為政府大力打擊作弊，竟然有66萬名考生棄考。

綜合外媒報導，印度北方邦考試登記人數多達663萬人，結果有10%左右、約66萬人棄考。政府官員表示，這是因為他們今年加強打擊作弊，用監視器、警力監控考生。報導指出，印度升學競爭激烈，且學校教學水準低落，因此考試作弊風氣日盛，不時傳出賄賂考官、洩題、假考生等事件。