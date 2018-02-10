中國阻台灣參與國際組織 美專家：成打擊政治異己工具

中國國家主席習近平。（路透資料照）

2018-02-10 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國不斷阻撓台灣參與國際組織，有美國學者認為，中國「濫用」其會員資格，將組織政治化，當成北京政府打擊政治異己的工具。

據《美國之音》（VOA）報導，華盛頓保守派智庫傳統基金會在8日就台灣參與國際組織的問題舉行座談會，出席的傳統基金會高級研究員布洛曼德（Ted Bromund）表示，以國際刑警組織（Interpol）做為案例，台灣有充分的資格成為該組織成員，但中國卻濫用其會員資格，將該組織政治化，成為打擊異己的工具。

布洛曼德指出，現在國際刑警組織的主席是中國前公安部副部長孟宏偉，因此該組織為中國所操控，台灣沒有機會在這個組織取得任何身分。他認為，美國應該把中國的行為指名點出來，讓一些被中國把持的國際組織恢復到不用政治性的專業機構。

賓州大學法學與政治學教授、東亞研究中心主任戴杰（Jacques deLisle）表示，世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）及聯合國氣候變化綱要框架公約（UNFCCC）等組織，在蔡英文政府上台後，台灣不斷受到中國政府打壓而遭遇困難。他說，台灣要強調自己的「軟實力」，要求國際組織遵守會籍普遍化原則，不要歧視台灣2300萬人口的權益，以及可能對全世界所帶來的風險。