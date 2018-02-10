桂民海被捕20天現身 落齒直呼「不想離開中國了」

在中國警方安排下，桂民海昨現身浙江寧波看守所受訪，現場媒體發現，他的臉色十分紅潤，就像化了妝似的，而開口大笑時更明顯可見上排牙齒脫落，與被捕前明顯有異，不禁引人疑竇。（擷取自《南華早報》）

2018-02-10 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕香港銅鑼灣書店股東，53歲的瑞典公民桂民海上月底在瑞典外交官陪同下遭中國當局秘密逮捕，引起國際關注。被監禁20天後，他昨天在中國警方安排下接受媒體採訪，表示正考慮放棄瑞典公民身分，未來更想待在中國生活。

綜合外媒報導，桂民海上月20日由瑞典外交官陪同，在一班開往北京的列車上遭多名中國便衣警察秘密逮捕，由於他過去被中國監禁期間離奇出現罕病「漸凍症」症狀，被捕時正要前往位於北京的瑞典駐中大使館接受體檢，不料在抵達前就被中國當局逮捕，無緣接受瑞典安排的醫師為其病況進行檢驗。

桂民海被捕後，瑞典政府頻頻向中國當局施壓放人，卻屢遭後者強硬回絕，他昨日突然在中國警方安排下，於浙江寧波市看守所接受媒體訪問。現場媒體發現，桂民海臉色泛紅，像有化妝似的，人也胖了不少，張口大笑時可見其前排牙齒明顯脫落，與他在20天前被捕時差異很大。

在長約20分鐘的訪問中，桂民海指出，2018年是瑞典的選舉年，「有些（瑞典）政客利用我當作棋子，企圖為中國政府製造麻煩」，接著更透露放棄瑞典國籍的想法。面對媒體提問是否想離開中國時，桂民海想都不想立即回答「希望能在中國生活」。

訪問結束後，桂民海再度遭到還押，中國公安部更發布一份通報，指桂涉嫌為境外單位非法提供國家機密，被當局採取強制措施監禁。