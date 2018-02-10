巴西嘉年華森巴學校花車遊行登場

2018-02-10 05:28

〔中央社〕巴西聖保羅市的嘉年華會森巴學校花車遊行今天晚上正式開始，首先亮相的是特別組7支森巴舞學校隊伍，另外7支團體明晚登場。

今晚出場的森巴舞學校花車遊行的題材多元，從巴西本土音樂家、卡車司機到東北部馬蘭豪州（Maranhao）都有，主要亮點包括去年的冠軍隊Academicos do Tatuape，以及由聖保羅和包梅拉斯足球俱樂部球迷組成的2支森巴舞學校隊伍Independente和Mancha Verde。

聖保羅特別組森巴舞學校花車遊行的計分排名將在13日進行，得分最低的2支團體將降級到A組。

今年初發生火警燒毀逾2000件遊行服飾的森巴舞學校Academicos do Tucuruvi失去比賽資格，只參加遊行，所以不受評分，但已確保參加2019年特別組的遊行權。

儘管里約熱內盧市政廳因財務拮据削減補助經費，影響森巴舞學校的預算，但在社區民眾的支持下，這些問題在很大程度上得到了解決。

享譽國際的里約Sapucai森巴舞遊行場的嘉年華會也如期從今天開始，由A組的13支森巴舞學校隊伍首先登場，分2天遊行競技，冠軍隊可晉升特別組。

A組的遊行表演結束後，特別組13支森巴舞學校團體將在11日和12日分2梯次出場遊行，14日進行計分排名，最後一名降級到A組。