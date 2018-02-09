不孕症患者福音 科學家首度成功體外培育成熟卵子

科學家將卵巢組織取出，在體外獨立培養為成熟卵子的各階段照。（擷取自《衛報》）

2018-02-09 16:15

〔即時新聞／綜合報導〕由英國及美國科學家組成的研究團隊，成功將人類卵巢中的卵母細胞在體外培育為成熟卵子，創史上首例，未來這項技術若普及，可望提高不孕症患者人工受孕的成功率。

發表於最新一期學術刊物《Molecular Human Reproduction》的研究結果顯示，研究人員將女性卵巢中尚未成熟的的卵母細胞取出，在實驗室內進行培育，最終成功使其發展為可立即受精的成熟卵子。

報導指出，這項技術過去雖然曾在老鼠身上獲得成功，但在人類卵子上卻頻頻失敗，如今研究終獲重大突破，未來技術一旦成熟，不僅對不孕症患者是好消息，就連處於生育能力喪失風險中的婦女，也可望保留生育的機會。

研究人員進一步解釋說，該結果可協助處於喪失生育能力風險中的婦女，如接受化療或放療的癌症病患，為其保留生育能力，至於未經青春期誘發卵子成熟的少女，也可透過這項技術保留卵巢組織，以便未來療程結束後重新植入。

不過，未參與該研究的哈默史密斯醫院（Hammersmith Hospital）婦產科專家拉維（Stuart Lavery）卻警告說，癌症病患在接受放療或化療前取出卵巢組織，經過該技術保存組織並於術後重新植回母體時，可能會將癌細胞誤植回體內，呼籲該技術在實際上路前務必進行長時間檢測，確保過程的安全性。