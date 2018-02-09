廉航擋小倉鼠登機 建議「沖進馬桶」？ 她真的照做了...

美國廉航精神航空（Spirit Airlines）員工告訴一名旅客，如果她想登機，就必須把她的「情緒支持寵物」倉鼠沖進馬桶。（法新社）

2018-02-09 15:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名大學生罹癌女大學生貝倫（Belen Aldecosea）聲稱，美國廉航精神航空（Spirit Airlines）的員工告訴她，如果她想登機，就必須把她的「情緒支持寵物」倉鼠沖進馬桶，最後貝倫表示她真的照做了。

綜合外電報導，美國一名罹癌女大學生貝倫聲稱，她去年搭精神航空返家治療癌症，卻被該廉航員工要求，要先把她名為「小石頭」（Pebbles）的「情緒支持寵物」倉鼠「沖進馬桶」才能登機。貝倫的律師古德曼（Adam Goodman）表示，貝倫稱精神航空公司曾向她確認，可以帶她的倉鼠登機。但貝倫在去年11月21日抵達巴爾的摩/華盛頓瑟古德·馬歇爾國際機場後，卻被廉航員工告知寵物不能帶上機，若要登機就先「把倉鼠沖進馬桶」。

最後貝倫在找不到代理照顧者和其他交通方式的狀況下，真的把倉鼠沖進機場馬桶。貝倫表示，她當時「很害怕，我的倉鼠也很害怕。我試著把倉鼠沖掉時真的很恐怖。我足足在廁所哭了10分鐘」。然而古德曼表示，目前沒有證據證明貝倫真的以「沖馬桶」方式結束倉鼠生命，但他相信他的客戶。

精神航空則承認，一員工確實告訴貝倫「可帶倉鼠上機」的錯誤消息，但他們後來安排貝倫可在9個小時後登機，以便她為倉鼠找到住宿。精神航空也在聲明中稱，「我們有自信說，我們的員工從來沒有建議這位客人（或其他人）用「沖進馬桶」或其他方式傷害動物，我們也很難相信該客人真的這麼做」。

美國運輸安全管理局（Transportation Security Administration）儘管不禁止倉鼠登機，但哪些動物可上機由個別航空公司決定，動物登機前也必須通過安全檢查。