大家都有智慧機？ 普廷霸氣回「我不用！」

2018-02-09 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕智慧型手機幾乎是現代人工作和娛樂必備的工具，但是現年65歲的俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）說，他不使用智慧型手機。

綜合外電報導，俄羅斯總統普廷今（9）日訪問專研核能源的庫爾恰托夫研究所（Kurchatov Institute）時，所長兼俄羅斯科學院院士科瓦丘克（Mikhail Kovalchuk）對普廷解釋時提到，燒開水的耗電量相當於從智慧型手機發出一段語音訊息，並補充「每個人都有智慧型手機」。但普亭回答，「你認為每個人都有智慧型手機，但是我沒有」，普廷也開玩笑說，「如果水很乾淨的話，也不需要燒開水了」。

普廷2010年時曾說過他不需要使用智慧型手機，稱其「一直響不停」，普廷的發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）也證實過，普廷確實沒有智慧機，他更喜歡其他類型的溝通方式，像是請助理為他處理各項聯絡工作。俄羅斯媒體則曾報導，如果普廷真的需要用手機，他會「跟他的助理借」，並在使用後還給他們。

《新聞周刊》（Newsweek）指出，不像喜愛使用推特的美國總統川普，蘇聯情報人員出身的普廷，時常稱網路是「美國諜報活動的產物」。普廷2017年會見俄羅斯的學童時，被問及是否使用網路社群媒體如Instagram，普廷也說，「我不用社群網路，我常常需要工作到很晚，所以不用Instagram」。