日大力聲援震災 蔡英文推特謝日本稱「是真正的朋友」

2018-02-08 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕台灣花蓮6日發生規模6.0級大地震，造成多棟建築倒塌多人受傷，國際各大媒體皆有報導，且台灣也收到各國慰問。總統蔡英文在臉書與推特回應，台灣「感謝世界的溫暖」，也「謝謝日本的友情」，並稱日本是「真正的朋友」。

總統蔡英文，今（8）在臉書推文感謝國際對台灣206花蓮地震的關心。蔡英文說，花蓮的救災工作會「持續進行，我們繼續努力、不會放棄。同時，世界各地的朋友也給我們許多支持及關懷。台灣感謝世界的溫暖」。

蔡英文列舉台灣收到的國際慰問，包括「美國、日本、新加坡、澳洲、貝里斯、加拿大、中國大陸、捷克、多明尼加、法國、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、印尼、馬來西亞、紐西蘭、尼加拉瓜、巴拉圭、波蘭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森、土耳其、英國、越南等政府以及歐盟」，且也收到宗教界「教宗方濟各和西藏宗教領袖達賴喇嘛」的祝福。

蔡英文向發出慰問的各國，特別是日本致謝，「謝謝世界的朋友。特別是日本安倍晉三首相的致函慰問，並派遣專業人士攜帶儀器來台支援」，最後寫道「謝謝日本的友情」。除了臉書，蔡英文也在推特上轉貼安倍晉三「台灣加油」的書法照片，特地以日文寫道，有難時出手相助的人是「真正的朋友...在這樣困難的時期，人道主義救濟將體現雙方的友誼和價值觀」。蔡英文也另以英文回應瓜地馬拉、海地、宏都拉斯總統慰問台灣的推特。

由7名日本警察及消防專家組成的救災團隊，預定下午會抵達受災地區，並攜帶生命探測器等器材及人員到現場加入搜救。