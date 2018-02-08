美國「站」神！ 78歲女議員演說8小時力阻遣返移民

美國民主黨眾議院領袖裴洛西稍早發表長達8小時又7分鐘的演說，打破至少108年來的紀錄。（路透）

2018-02-08 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普一直對歐巴馬政府時期的移民政策持反對態度，去年下旬更宣布終止前朝移民計畫，未來俗稱「追夢人」的年輕無證移民命運多舛。為替後者請命，民主黨眾議院領袖裴洛西（Nancy Pelosi）稍早發表長達8小時又7分鐘的演說，打破至少108年來的紀錄。

綜合外媒報導，即將於下月滿78歲的民主黨眾議員裴洛西（Nancy Pelosi），在美東時間週三（7日）上午，針對保護年輕無證移民免遭遣返命運的議題展開演說。報導指出，裴洛西發表演說有如滔滔江水，連綿不絕，從上午10點04分一路講到晚間6點11分才結束，期間她除數度飲水外並未進食，更全程穿著4英吋（約10公分）的高跟鞋。

裴洛西在議會的超長時發言合乎眾院「Magic-Minute Rule」規定，即允許多數黨領袖、少數黨領袖及眾院議長，在自由意志下進行不限時長的發言，據了解，裴洛西本次長達8小時又7分鐘的演說，打破已故眾議員克拉克（Champ Clark）為抗議關稅改革，在1909年創下5小時又15分鐘的發言時長紀錄。

裴洛西本次發言圍繞著歐巴馬政府時期推動的「童年抵達者暫緩驅逐辦法（DACA）」政策，該計畫在去年9月被川普政府終止後，國會至今仍未擬定朝野均滿意的解決方案，若國會在3月5日大限前仍無作為，每天將有平均1千名俗稱為「追夢人」的無證移民被遞解出境。