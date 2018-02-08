清算？溫家寶繼兒子被逮後 再傳家族大掌櫃被捕

中國女富商段偉紅（圖）傳被捕，她指稱是前總理溫家寶家族大掌櫃。（圖擷取自網路）

2018-02-08 09:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國前總理溫家寶在之前傳出，他擁有大里巴巴大股東身份兒子溫雲松被捕，今天再傳出，手控約27億美元（約800億台幣）的溫家寶家族的首席執行官段偉紅遭中國逮捕。

《紐約時報》報導，段偉紅今年49歲，曾為溫家寶親屬立多家公司，在去年的中共黨代會前遭到逮捕；目前還沒有來自官方的確切消息，究竟是遭到何人、何事拘留，甚至目前是否在押也未可知。她的辦公室電話無人接聽，電子郵件也無人回復。

段偉紅友人指出，段在去年9月3日前後失蹤，在那前數週，她已經被禁止出境，公司員工也被拘留。

據紐約之前的報導，段偉紅是溫家寶的同鄉，也是他夫人的好朋友；更是溫家寶家族財產的一位核心人物，在2012年溫家寶擔任總理期間，家族財產不低於27億美元，而溫家寶母親持有的1.2億美元（約35.4億台幣）的平安保險的股份就登記在段偉紅控股的一家公司名下。

段偉紅究竟是因何被逮，眾說紛紜，一則說是牽扯到孫政才貪腐案，而非涉及溫家寶家人，不過，段偉紅與孫政才的關係目前不清楚，只知在2008年時，她和前夫在北京奧運前獲得一塊機場附近炙手可熱土地，而當時，孫政才在機場所在的順義區任高官。

溫家寶是在2003~2013年期間，擔任中國總理，他兒子溫雲松擁有中國第一電商阿里巴巴頗多股權，之前傳出遭逮捕。