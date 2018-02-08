帶小王回家做愛被丈夫撞見 後續發展讓妻子傻眼...

妻子和小王在做愛時，被提早回家的丈夫撞見。（圖取自網路）

2018-02-08 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國有名年輕男子平常工作忙碌，大多數時間都在外，有時甚至一週只回家一次，於是妻子受不了寂寞，帶男網友回家上床，沒想到兩人在做愛時，被提早回家的丈夫撞見，但他沒說什麼，只請他們繼續，原本妻子內心忐忑，擔心丈夫會和她離婚，沒想到事後的發展出乎她意料，只好PO網問網友意見。

妻子透露，兩人在學生時期交往，畢業後結婚，丈夫希望能賺更多錢，常常加班，忙得沒空回家，她曾多次向丈夫要求，希望他能夠多些時間在家，丈夫曾答應會改善，但後來仍是如此。

後來這名妻子開始玩網路交友，認識一名同縣市的男生，兩人成為現實好友，有次天氣冷，男網友便說：「想找個暖和的地方」，妻子將男網友帶回家取暖，兩人進而發生關係，沒想到兩人激戰之時卻被丈夫撞見，當時丈夫也沒說什麼，要他們繼續，接著就離開房間。

妻子內心感到愧疚，但也不敢開口向丈夫再提起此事，之後看到床頭櫃有張信紙，原來是封道歉信，丈夫細數自己這3年來沒好好陪伴妻子的不是，才會導致遇上今天這一幕。信中丈夫還鼓勵她可多帶男人回家，只要她開心沒什麼不可以，如果有機會，他也可以和諸位小王前輩學習「成人生活經驗」以維持幸福婚姻。

不過妻子看完後內心覺得有些怪異，還是有點不安，不知道丈夫有什麼盤算，只好上網問網友意見。