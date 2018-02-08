赤腳醫生又惹禍 騎腳車行醫數十人感染愛滋病毒

印度赤腳醫生又惹禍，多人感染愛滋病毒。示意圖。（法新社）

2018-02-08 08:08

〔即時新聞／綜合報導〕印度有一種只把醫療器材掛在身上的「赤腳醫生」，沒有行醫執照，卻遊走各地行醫，很多較貧窮民眾都依賴這種醫生救命，但是近來發現，在印度北方有位這種赤腳醫生，竟然用被污染注射器，導致數十名民眾感染了HIV病毒，印度警方已經在急尋這位醫生，但還沒有找到。

《紐約時報》報導，這種赤腳醫生在印度被稱為jhola chhaap doctor，他們只把醫療器材用一個棉布袋裝著，掛在肩上，然後遊走各方行醫，窮人能否活命，也是看天保佑，去年7月，印度衛生官發現，在印北烏納奧（Unnao）的地方，醫院HIV檢測結果，呈現陽性的人數增加，引發注意，於是對當地進行大規模的檢測，發現至少有33人呈陽性，而這些人又都曾被同一名赤腳醫生診治過。

根據民眾描述，這名男赤腳醫生年約40歲左右、經常騎著單車，他告訴民眾，注射會使得身體感覺好一點，不過，他一直是重複使用同一個注射器，連清洗都沒有；由於事況嚴重，印度衛生單位將免費提供對所有HIV病毒攜帶者的治療。

而在去年12月，印度北方邦勒克瑙（LUCKNOW）就爆發至少21人感染愛滋，警方開始追緝冒牌醫生亞達夫（Rajendra Yadav）。

這類赤腳醫生在印度有多少？根據德里醫療委員會（Delhi Medical Council）估計，光在德里的數量就超過合法註冊的醫生數量。

HIV （human immunodeficiency virus）是一種病毒，中文稱為人類免疫缺乏病毒，又稱愛滋病毒。