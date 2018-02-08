美股暴跌 川普歸咎經濟捎來喜訊

2018-02-08 01:04

〔中央社〕針對近來股市震盪激烈，美國總統川普今天首度發表看法，暗示瘋狂拋股可能是由於經濟捎來喜訊。

法新社報導，川普透過推特發文指出：「『昔日』，當好消息傳出時，股市會走升。如今，當喜訊傳來時，股市走跌。」

他暗示，那是「大錯特錯，我們的經濟有那麼多好（極佳的）消息。」

華爾街股市6日開盤重挫，隨後迅速反彈到平盤以上，主因投資人預期薪資提高與通貨膨脹將促使聯邦準備理事會（Fed）升息。

川普任內一直想把美國股市頻創新高當作更廣泛經濟的象徵，而不僅是反映美國企業的經營表現。