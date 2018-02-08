川普要大規模閱兵 美軍著手規劃

2018-02-08 00:27

〔中央社〕美國參謀首長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford）今天說，總統川普下令舉行閱兵儀式後，軍方正著手規劃。

閱兵常被視為獨裁者耀武揚威的方式，川普這項突破傳統的指示，被外界拿來與獨裁閱兵相提並論。

法新社報導，鄧福德訪問泰國首都曼谷時告訴記者：「我知道總統提出的要求。我們正處於初步規劃階段，以達成總統的指示。」

對川普期待已久的大規模閱兵，鄧福德是首位公開發表談話的美軍高層將領。

白宮昨天證實川普這項指示。

美國通常僅在軍事衝突結束時舉行閱兵儀式，例如前總統老布希（George H.W. Bush）1991年在華府舉行全國勝利閱兵（National Victory Parade），慶祝波斯灣戰爭（Gulf War）結束。

許多美國民眾可能樂見川普這項指示，但批評人士對此表示鄙夷。他們認為除了浪費公帑，還很像獨裁政權會舉辦的儀式。

鄧福德這次訪問軍政府統治的泰國，是他走訪美軍範圍廣大太平洋司令部轄區，長達一週行程的一部分。

他與泰國武裝部隊總司令塔恩查彥（Tarnchaiyan Srisuwan）、國防部長普拉威（Prawit Wongsuwan）和軍政府總理帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）會面。

2014年政變導致雙方出現裂痕後，華盛頓當局已修復與泰國軍政府的關係。鄧福德說，他期待延續兩國的軍事關係。

鄧福德告訴隨行記者：「他們（泰國）長期以來都是很好的強大夥伴。我們的全球整體戰力，尤其在太平洋地區，仰賴我們的盟國與夥伴網絡。泰國是整體網絡的重要一部分。」