知名法國紅底鞋受專利保護？ 歐洲法院說，那可不

2010年2月的紐約時裝週上，1名觀展女子穿著法國高跟鞋設計師Christian Louboutin的紅底高跟鞋。（路透檔案照）

2018-02-07 22:55

〔編譯張沛元／綜合報導〕設計1雙要價1千美元（約台幣2萬9千元）的紅底鞋的知名法國設計師Christian Louboutin多年來堅稱，當年因為他把助理的紅色指甲油拿來塗在高跟鞋的外鞋底而誕生的紅色鞋底，是他專屬的可供辨識的特徵，應受到法律保障；但歐盟最高法院6日說，沒這回事。

紐約時報報導，Louboutin在2012年控告荷蘭公司Van Haren販售價格較為親民的紅色鞋底的高跟鞋，侵犯他設計的鞋子的品牌商標權；Louboutin在荷比盧三國所註冊的商標，是用於高跟鞋外鞋底的顏色Pantone 18 1663TP（紅色）。因挨告而被迫暫停販售紅色鞋底高跟鞋的Van Haren反擊，案子最後鬧到歐盟最高法院歐洲法院。

歐洲法院佐審官茲普納（Maciej Szpunar）6日說，Louboutin的紅色鞋底，並非其所設計的高跟鞋的外形的一個獨立主體；而根據歐盟法律，外形通常是不能進行商標註冊的。換句話說，Louboutin的紅色鞋底無法受到商標保障，案件被退回荷蘭法院審理。由於歐盟各國法官通常會尊從歐洲法院佐審官的看法，意味Louboutin的這場官司應該是打輸了。