北法急凍降大雪 陸空交通癱瘓700人睡車站

法國知名地標艾菲爾鐵塔已因惡劣天氣關閉。（美聯社）

2018-02-07 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕法國北部急凍降下大雪，陸空交通大癱瘓，不少人被困在公路上，不得不在車上過夜，約700人只能睡在巴黎兩個火車站，知名地標艾菲爾鐵塔也因惡劣天氣關閉。

綜合外媒報導，在經過一個世紀罕見的暖月之後，法國2月份氣溫驟降，近日更大雪紛飛，巴黎地區積雪已達15至20公分，但當地氣象局預報，氣溫可能會持續下降，預計週五會降下更多大雪。

陸空交通已因大雪癱瘓，奧利機場（orly）和戴高樂機場有多個航班取消，部分航班延誤，大約有230人只能在奧利機場過夜。機場聯外交通也受阻，地鐵和公車因大雪停駛或延誤，導致遊客和上班族難以出行。

當局也已在大巴黎地區開設46個臨時收容所，週二晚間到週三早上，約有1500在收容所避難。當局已禁止7.5噸級以上的車輛進出巴黎，並呼籲民眾不要開車出門。

政府發言人葛里沃（Benjamin Griveaux）指出，當局已盡最大努力避免交通陷入混亂，但由於降雪量過大，在路面灑沙礫並未奏效。

寒冷的天氣與北法過去幾週溫暖多雨的天氣形成強烈對比，巴黎塞納河當時因連續豪雨潰堤，水位大漲4公尺。