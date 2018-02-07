SpaceX最強運載火箭發射成功！ 載特斯拉飛往火星

SpaceX最強運載火箭發射成功。（翻攝自SpaceX推特）

2018-02-07 07:02

〔即時新聞／綜合報導〕台灣時間今天清晨5點45分，「鋼鐵人」馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）在佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center），成功發射獵鷹重型運載火箭（Falcon Heavy）往火星飛去，現場歡呼聲一片。

綜合外媒報導，火箭原訂在美東時間下午1時30分（台灣時間7日凌晨2時30分）發射，因強風延後2小時15分鐘，數十萬觀眾仍屏息以待。事前馬斯克曾說，獵鷹重型運載火箭只50%的成功率，27具發動機任一具都可能在發射時爆炸。稍早火箭成功發射，載著特斯拉跑車作為模擬酬載，播放David Bowie的經典名曲Space Oddity，往火星飛去。

報導指出，獵鷹重型運載火箭有望成為運載能力最強大的火箭，SpaceX稱其載運量高達64公噸，比一架滿載的波音737客機還重。這也將為SpaceX的未來帶來無限可能，像是和美國國家航空暨太空總署（NASA）、美國軍方合作，或是載運更強大的機器人到其他星球。重點是，獵鷹重型運載火箭的成本相較其他火箭更低。