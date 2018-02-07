暖！不忘昔日台灣賑災 日網友：這次輪到我們支援了

花蓮市雲門翠堤大樓內有旅店、住宅，在強震中嚴重傾斜，已傳出2死20傷，搜救人員努力疏散其他住戶。（記者王峻祺攝）

2018-02-07 03:31

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣近海6日晚間11點20分，發生芮氏規模6.0強震，導致當地傳出6幢房屋倒塌，目前已釀2死114傷的悲劇，許多日本網友獲悉此事，紛紛呼籲日本政府對台伸出援手，「這一次，輪到我們提供支援了」。

鄉民在批踢踢實業坊Po文指出，許多日本網友看見台灣發生規模6.0強震，對此指出「就算一人也好，希望能救出更多人命，我也希望日本政府迅速地提供救援」、「希望趕緊提供支援」、「花蓮市因為是觀光地，有很多飯店。沒事嗎？真擔心啊」。

還有日本網友惦記2011年，台灣幫助東日本311地震救災，留言表示「雖然並不是能用簡單的言語表達的情況，但我想現在正是報恩的時候。當時比世界上給予我們極重的支援的國家，不是別國正是台灣」、「日本的各位，報恩的時候似乎到了。為了臺灣的人，能做的事就做上吧」、「祈禱台灣的大家沒事」、「對2011年的東日本大震災，從台灣那裡得到了極多支援，這件事無法忘記這一次，輪到我們提供支援了」。

許多台灣鄉民對此感到相當感動，相繼留言指出「推特也差不多都是這類文章」、「推，日本人真的很暖」、「送禮給日本人，不回禮他會很痛苦吧，是這樣的民族」、「推特爆多日本人幫台灣祈福 台日友好」、「救出日本人先報好了」、「正能量爆棚」。

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