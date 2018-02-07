藉機炫武 北韓冬奧前夕閱兵慶建軍節

2018-02-07 00:30

〔中央社〕分析家指出，北韓計劃於平昌冬奧前夕閱兵，是一個精心策畫的舉動，企圖利用全球聚焦朝鮮半島時，炫耀本身的軍事實力。

法新社報導，多年來，北韓慶祝建軍的閱兵都在4月25日舉行，但平壤當局上月宣布，改為2月8日紀念建軍70週年，即冬奧開幕式前一天。

南韓花數個月時間柔性勸說平壤當局參加「和平奧運」，令人難以捉摸的擁核北韓終於同意派遣代表團參賽後，不料又宣布將舉行閱兵式，冬奧主辦國南韓因此大感驚愕。

備受推崇美國網站「北緯38度」（38 North）表示，昨天拍攝的最新衛星照片顯示，1萬3000名軍人在平壤郊區的訓練場排演，但現場只有少數大砲及裝甲車。

韓國韓東國際大學（Handong Global University）國際關係教授朴遠建（Park Won-Gon）說，北韓去年宣告自己是一個核武國家。

他表示：「北韓希望藉由舉行閱兵並於隔日參加冬奧，好像什麼事情都沒發生，且毫無任何問題，用來『正常化』它的軍事實力崛起以及事實上核武國家地位。」

這樣的計畫可能會適得其反。

首爾當局及國際奧委會（IOC）對北韓參與冬奧表示讚賞，但批評者懷疑，北韓試圖藉此軟化平壤當局形象，最終在未放棄它的核武野心下讓制裁獲得緩和。

華盛頓當局先前表示，希望北韓不要在8日舉行閱兵，美國政治網站Axios引述副總統彭斯（Mike Pence）的幕僚指出，北韓參與冬奧意在「宣傳」。

彭斯將出席平昌冬奧開幕式。