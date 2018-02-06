中國玻璃心 賓士道歉 撤有達賴喇嘛名言廣告

2018-02-06 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕現今網路發達，國際交流頻繁，跨國廣告容易引起爭議。昨（5）日德國賓士汽車（Benz）在官方IG發文，引用西藏達賴喇嘛（Dalai Lama）的名言，引起外界一片譁然。賓士中國分公司今（6日）發布道歉聲明，但有中國網友玻璃心碎滿地，怒批「情感被你傷害了，就這樣道歉就完了」？

據《蘋果日報》報導，昨日賓士在官方IG發布1張自家車海報，不僅引用達賴喇嘛名言「從不同角度審視境遇，你的視野會更廣闊」，發文還寫「以達賴喇嘛的全新生活視角開啟你新的一周。」此文一出，引起外界注目。

面對中國的怒火，賓士中國分公司今日下午發出道歉聲明指出，他們誠懇地接受批評指教，並加強海外同事對中國文化的理解。賓士官方IG也立即刪除照片，且聲明中未提到「達賴喇嘛」，也沒有開放留言討論。

有中國網友看見道歉聲明，玻璃心碎滿地的批評賓士，「奔馳（賓士在中國的譯名，台灣稱「賓士」，香港譯「平治」）你這是要搞事情呀」、「賺中國的錢，在外面飄飄然，雖然你立即做出道歉，情感被你傷害了，就這樣道歉就完了？」

報導也提到，中國為賓士的重要市場，去年賓士在中國市場超過61萬輛新車成交，不僅創造在全球單一市場的銷量紀錄，也與寶馬（BMW）、奧迪（AUDI）的差距不斷拉近。今年，賓士更計劃在中國生產多款新車，進一步擴大市場佔有率。