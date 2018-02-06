美研究：生酮飲食法保護細胞衰老 能預防這3種病

2018-02-06 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國一項最新研究指出，生酮飲食法（ketogenic diet）可使人體釋放血酮β-羟丁酸（β-OHB）來保護細胞免受內應力（intrinsic stress）損害，可能有助於減少罹患心臟病、癌症與阿茲海默症的風險。

根據《每日郵報》報導，美國舊金山格萊斯頓病毒學與免疫學研究讓小鼠進行生酮飲食法，給予高脂肪、低蛋白質與低碳水化合物之餐點，強迫小鼠身體轉而燃燒脂肪以獲取維生熱量，發現其體內的β-羟丁酸濃度升高，且阻斷組蛋白去乙醯化酶（HDACs）的作用。

研究人員發現，組蛋白去乙醯化酶受到抑制，進而活化長壽基因Foxo3a與褪黑激素受體Mt2基因，褪黑激素受體正常運作下，能獲得正常睡眠品質，研究作者愛瑞克（Eric Verdin）博士說，「運動或禁食時體內產生的β-羟丁酸，能使身體保護細胞免於衰老」。

參與研究的卡特瑞那（Katerina Akassoglou）博士則提到，「這項發現可能與阿茲海默症、帕金森氏症、自閉症和創傷性腦損傷等廣泛的神經系統疾病有關」，需要著手進一步研究；但營養師阿貝（Abbey Sharp）指出，「限制性飲食法不可久續」，否則會引發其他健康問題。