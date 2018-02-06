組閣談判最後一輪 梅克爾為求達成願高代價妥協

2018-02-06 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕德國在經歷數個月的政治僵局後，總理梅克爾（Angela Merkel）所帶領的保守聯盟與社會民主黨（SPD）正在舉行最後一輪談判，梅克爾甚至表示，她為了達成組閣協議，已做好付出高代價妥協的心理準備。

綜合外媒報導，梅克爾所領導的基民黨（CDU）、基社黨（CSU ）聯盟，從昨（5）日便開始展開馬拉松式的談判，卻因時間進入深夜的關係，不得不延至隔天。雙方也在今（6）日當地時間早上10時（台灣下午5時）再啟最後一輪談判，企圖趕在自我設定的時間內，達成組閣協議。

基社黨的秘書長斯凱爾（Andreas Scheuer）表示，沒有任何能夠延長談判超過今日的可能，因此雙方必須在今日做出一份協議。梅克爾也向媒體表示，當談判的雙方政黨看到股市的情形，他們了解現在正處於一個動盪的時間點，這時也是雙方為人民組成聯合政府，並帶來穩定的時候。梅克爾更說：「雙方都已準備做出高代價的讓步，而我已經準備好了。」

儘管經歷超過4個月，且原訂上週就要落幕的談判到目前仍未完成，但德國北部什列斯威-荷斯坦邦（Schleswig-Holstein）的基民黨邦長岡恩特（Daniel Guenther）仍表示，他對於組閣談判保持樂觀。

目前政黨的消息人士指出，雙方主要的談判癥結點在醫療健保、勞工政策與國防支出。今日的談判也預計將會一直持續到晚上，也意味著明（7）日才會有正式的結盟協議出爐。