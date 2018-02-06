中國要求手遊加強「正能量」 業者：開發弘揚社會主義遊戲

2018-02-06 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕近年中國手遊市場成長迅速，致使年輕人沉迷其中，出現嚴重社會問題。中宣部等部門今（6日）出手大力整治，要求手機網路遊戲須「加強正能量」，各業者也紛回應，會響應開發「弘揚社會主義核心價值觀」的遊戲。

《新華社》報導，日前不僅有家長不堪小孩的手遊帳單而怒告騰訊，更有家長因小孩沉迷其中而投書媒體，呼籲遊戲公司應有管理規範作為，此舉也引發青少年沉迷遊戲的責任歸屬及強制規範遊戲內容等質疑。《新華社》則歸咎於手遊市場因缺乏文化內涵、對用戶權益保護不力，才致使青少年沉迷其中，要求手遊企業應負起主要責任，不能僅片面追求經濟效益、唯利是圖。

中國上至中央宣傳部、下至文化部等部門，近日也聯合印發「嚴格規範網絡遊戲市場管理」意見函，要求政府部門、行業協會、手遊公司需加強正能量的供給，以落實企業責任，讓網路空間更清朗。意見函內容則在統一思想認識、強力監管整治、落實主體責任等6個方面「全面部署」。

遭官媒點名需負起責任後，各業者也紛紛出面回應。騰訊遊戲副總裁高莉說，會持續提供「弘揚社會主義核心價值觀」的高品質遊戲產品；網易副總裁王怡也出聲說，將研發更多健康、符合社會主義核心價值觀的遊戲，以積極弘揚中華優秀傳統文化，傳達正能量。