違法使用土地？ 中國河南關閉強拆40多所民辦學校

中國河南周口市淮陽、鹿邑兩縣，傳有40多所民辦幼稚園和小學，遭官方以「涉違章建築」和「違法使用土地」為由關閉與強拆。圖為示意圖。（歐新社）

2018-02-06 15:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南周口市淮陽、鹿邑兩縣，傳出有40多所民辦幼稚園和小學，遭官方以涉「違章建築」和「違法使用土地」為由關閉與強拆。周口市教育局工作人員對此受訪表示「並不清楚具體原因」。

綜合報導，中國河南周口市當局去年8月取締「違章建築」和「違法使用土地」，至今已陸續強拆與關閉40多所淮陽、鹿邑兩縣的民辦幼稚園和小學。據《財新週刊》1月訪問，淮陽縣一名被拆幼稚園校長透露，當地民辦與公辦學校皆使用一般用地和農地，但自2016年起，公辦學校就算土地使用不合法規，也能補辦官方發的土地證，民辦學校卻辦不成。

鹿邑縣某民辦幼稚園園長則稱，政府以涉「違法使用土地」為由，於1月拆除其幼稚園，但後續的學生就學、恢復土地為農耕地等問題等未有妥善處理，且學校被拆時，「電器、孩子的被子、玩具全都被扔到雪地裡」。

《自由亞洲電台》昨（5）刊出周口市教育局工作人員訪問，該人員受訪表示，「知道有學校被拆，具體並不清楚」，並自稱「我只是一個值班人員」。網民張先生則向《自由亞洲電台》表示，民辦學校遭強拆，不只是鹿邑縣政府與民搶地，也重創民辦教育，稱「從幼稚園到大專院校，國家都在加強控制教育，教育自由的空間會來越縮限」。

鹿邑縣某民辦幼稚園園長稱，學校被拆時，「電器、孩子的被子、玩具全都被扔到雪地裡」。（圖片擷取自《財新週刊》網站）