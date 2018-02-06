「只有惡魔才用左手」 土耳其宗教權威：要用右手吃飯

土耳其最高宗教權威機構「國家宗教事務局」要求穆斯林都需要用右手吃飯，指稱「先知認為只有惡魔才會用左手進食。」（美聯社）

2018-02-06 15:11

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其最高宗教權威機構「國家宗教事務局」（Diyanet）日前發布一條伊斯蘭教令（Fatwa），要求穆斯林都需要用右手吃飯，教令稱「我們要建立關於飲食的普遍原則；先知穆罕默德認為用左手吃飯是不正確的。」機構人員補充說：「先知認為只有惡魔才會用左手進食。」

綜合外媒報導，土耳其「國家宗教事務局」在官網上宣布：「每個穆斯林都有義務遵從先知的建議和指導，用右手進食。」僅無法使用右手的殘疾人士能豁免；伊斯蘭教令雖不具有強制約束力，但土耳其超過8成的民眾信奉伊斯蘭教，所以教令往往受到普遍尊重，通常由主管當局發布，意味著為了確保孩子們都會遵守先知所規定的餐桌禮儀，父母要教導他們只能用右手吃喝。

這起聲明引起了網路批評聲浪，不少人認為這是對民眾自由的公然打壓；土耳其專家

和記者基爾特（Marc Guillet）在推特上批：「土耳其境內的左撇子穆斯林一定感到相當驚恐。」

報導指出，這不是土耳其「國家宗教事務局」第一次惹議，年初該機構被指批准12歲男童歲和9歲女童成婚，立即引起軒然大波，在野黨要求議會對其進行調查，國家宗教事務局隨後取消了聲明，並否認支持已經在土耳其被禁止的童婚。

此外，去年12月份還發布的一條教令規定，丈夫只需稱妻子為母親或姐妹，即可視為「已經離婚。」除了提供生活方式的指導之外，這機構還涉足金融和高科技領域，稱虛擬貨幣的流通不符伊斯蘭教義。