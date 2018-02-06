行星適居性超高！ 39光年外「迷你太陽系」可能有生命

經過近1年的研究，新發現的類地球行星通過所有宜居判定門檻，可能有生命存在。（歐新社）

2018-02-06 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）去年2月宣布發現多達7顆大小與地球接近的系外行星公轉系統，當時就認為這7顆類地球行星是尋找地球以外生命的首選地之一，經過近1年的研究，發現這些行星「目前通過所有適宜居住判定門檻」，可能有生命存在。

綜合媒體報導，去年NASA透過克卜勒望遠鏡（Kepler Mission），發現39光年外有「迷你太陽系」，7顆類地球行星繞著超冷矮恆星TRAPPIST-1公轉，是天文學家發現最多類地球行星的一次，這7顆行星相互距離很近，都有像地球般的岩石表面，其中3顆位於恆星TRAPPIST-1周圍的適居帶範圍內，理論上非常有可能存在大氣和海洋，是科學家期待找到生命的地方。

研究團隊經過1年的觀測，其研究結果刊登在期刊「自然天文學」（Nature Astronomy）和「天文與天體物理學」（Astronomy & Astrophysics）上，在「行星適居性」的評估上，研究共同作者天文學家崔奧德（Amaury Triaud）指出，「至今沒有徵兆顯示這些行星不宜居住」、「它們目前通過所有判定門檻。」

這7顆行星都有像地球般的岩石表面，水體占質量至多達5％，但可能以氣體和固體狀態存在星球上，不過研究人員也表示，仍不排除矮星的輻射已將行星上大氣驅散的可能性，若星球大氣層太薄，則會使行星變成火星般的沙漠行星。