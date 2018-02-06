解放軍挫咧等？ 美軍曾4次考慮以核彈轟炸中國

美國曾4次考慮對中國使用核武，例如八二三炮戰時，曾想以和廣島原爆威力差不多的原子彈轟炸廈門機場。圖為廣島原爆。（歐新社）

2018-02-06 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕美軍在第二次世界大戰末期，於日本廣島和長崎投下原子彈，成為迄今唯一在實戰中使用核武的國家，也僅止於這麼一次。但二戰結束後到今天，美國有4次考慮對中國動用核武，包括韓戰、中美防禦條約簽訂後、中國研發原子彈、金門八二三炮戰期間等等。

據《BBC中文網》報導，美軍第一次想用原子彈對付中國，發生於1950年韓戰期間，由於中國推行「抗美援朝」，大量士兵投入戰場，壓制了美國盟軍的進攻。此時美國國會建議對中國東北、北韓等地發動核攻擊，而盟軍指揮官麥克阿瑟也表態支持。

1950年12月，麥克阿瑟擬定中國和北韓地區的攻擊目標，請求部署34顆原子彈。1951年3月，裝載核彈的B-29轟炸機駐紮關島，偵察機也頻繁調查中國東北和山東。但蘇聯潛艇與轟炸機於遠東集結，讓美國大感憂心，英法等西方國家也反對美軍展開核攻擊。最終美國杜魯門政府認為風險太大，幾個月後將B-29轟炸機撤回。

美國第二次考慮對中國動用核武，是在韓戰1953年結束後，美國和台灣於1954年簽訂中美共同防禦條約，此舉觸怒了中國，放話要「解放台灣」。當時的美國國務卿杜勒斯（John Foster Dulles）說，假如解放軍逼迫台灣撤出金門馬祖，將考慮向中共進行核打擊，為台灣協防金馬。此時關島也部署了裝載核彈的B-36轟炸機，4年後才撤回。

第三次是毛澤東於1955年規劃研發原子彈，基地選擇在新疆的羅布泊，因為那裏深處內陸，可降低被美國轟炸的危險。美國U-2高空偵察機調查到的情資，讓太平洋司令部猜測中國在1962年就會展開第一次核試爆。美國總統甘迺迪在1961年指出，中國一旦有核武，勢力就會擴張到東南亞，因此希望能在中國核武完成前先發制人。

1963年，美國試圖說服蘇聯赫魯雪夫一起攻擊中國，但赫魯雪夫婉拒，讓甘迺迪無法下決心行動。最終在1964年10月16日，中國成功完成原子彈試驗。

第四次則是1958年8月23日金門八二三炮戰之後，中國解放軍砲擊金門、封鎖附近海域，美軍在當時就建議對中國展開核打擊，5架B-47轟炸機在關島待命，凖備用和日本廣島原子彈威力差不多的核彈攻擊廈門機場。當時的美國總統艾森豪擔憂風險太高，放棄了核攻擊規劃，美軍改而使用常規武器協助台灣防禦金門。

其實美軍還有第五次考慮使用核彈，但這次目標從中國改成北越。越戰打到1968年之後，美方曾規劃以核武轟炸北越部隊，但蘇聯和中國強烈建議不要讓戰爭規模升級，讓美軍放棄了原本的打算。