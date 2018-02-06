美大使海利嗆巴總統「沒勇氣」 巴勒斯坦怒回「閉嘴！」

巴勒斯坦首席和談代表艾拉卡特（Saeb Erekat）近日受訪稱，美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley），應該「閉嘴」。（美聯社）

2018-02-06 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕巴勒斯坦首席和談代表艾拉卡特（Saeb Erekat）近日受訪稱，美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley），應該「閉嘴」。

綜合外電報導，《以色列時報》（Times of Israel）上週六（3）刊出巴勒斯坦首席和談代表艾拉卡特的訪問。艾卡拉特在訪問中回應海利在1月25日的聯合國安理會演說中，稱巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）「講話蠻橫...對尋求和平沒有幫助」，且「沒有勇氣的人無法實踐和平」的發言。艾卡拉特說，「海利需要閉嘴，並了解真正的問題不在於巴勒斯坦領導階層」。

艾卡拉特表示，「問題在於以色列佔領和奉行的政策」，也指控海利形容阿巴斯「缺乏勇氣」，意在「呼籲巴勒斯坦人推翻民選、領導以巴和平進程、推動兩國方案的巴勒斯坦總統」。在未來解決以巴衝突的方案上，艾拉卡特說，「我們不會對抗美國政府，相反的，我們正尋求國際各方參與，召開國際和平會議」。

除了身任巴勒斯坦首席和談代表，艾拉卡特也是巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organization）秘書長。現任巴勒斯坦總統阿巴斯，2003年曾與以色列總理沙龍（Ariel Sharon）和美國總統小布希（ George W. Bush）進行一系列談判，爭取和平解決以巴衝突。阿巴斯曾說，海利和美國駐以色列大使佛里曼（David Friedman）「為美國政府帶來羞辱。巴勒斯坦不接受美國（在承認耶路薩冷為以色列首都後）做為以巴調停人」。