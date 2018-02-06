疑似明星足球員和裸女口交影片流出 享受表情絕頂升天

2018-02-06 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕英國21歲明星足球員阿里（Dele Alli）目前效力於英超熱刺，近來深陷性愛影片疑雲。在影片當中，一名疑似是阿里的男子被全裸的白皙美女口交，男子享受表情似乎絕頂升天。

綜合外媒報導，英超熱刺和利物浦在英國當地時間4日以2:2握手言和，傳聞利物浦球迷隨後在網路公開這段影片，只見一名裸體男子站著接受坐著的裸女口交，似乎還知道有拍攝者，對著鏡頭做出爽翻天的表情。

阿里經紀公關表示，他們正在與律師研究這個問題，但沒有任何證據顯示影片與阿里有關，阿里與熱刺對於影片爭議都尚未回應。