「精子末日」來臨？ 專家：男性恐在50年內失去生育能力

一項大型研究發現，男性精子數量在過去40年間驟降了60％，有專家警告，「人類在50年之內恐會失去生育能力。」（法新社）

2018-02-06 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕以色列的耶路撒冷希伯來大學研究團隊，在去年夏天進行一項關於男性精子的大型研究，發現男性精子數量在過去40年間驟降了60％，有專家警告，「按照現在精子減少的速度，人類恐在50年之內就會失去生育能力。」

綜合外媒報導，過去針對精子的研究，不像對女性生育能力那樣受到重視，去年夏天耶路撒冷希伯來大學的科學家們，針對歐美及紐澳等地區超過4萬名男性做調查，在這個號稱是同性質研究中規模最大的一次調查中發現，男性精子數量在過去40年間驟降了60％，該研究團隊的主要作者萊文（Hagai Levine）驚呼，這結果為人類「敲響了警鐘。」

報導指出，難道人類正處在一次重大社會與生物災難的轉折點上？是否因為過度關注於人口爆炸問題，而沒有注意到「精子末日」已悄然醞釀。

英國哈利街新醫學集團（Harley Street's New Medicine Group）創辦人赫梅利克（Stefan Chmelik）警告，「目前針對男性生育問題的主流治療手段寥寥無幾，按照現在的精子減少速度，人類在50年之內便會失去生育能力；雖然現在已經有體外人工受孕技術，而且也已經有試管嬰兒同樣用這技術來延續後代」，但他無法想像第十代試管嬰兒出生的世界會變成怎樣。

赫梅利克對於男性精子數量驟減提出分析指出，「現在人類生活壓力堪稱前所未有，男性面臨工作及生活家庭上的壓力，在大腦無法區分生理和心理威脅時，便只有一個反應─釋放對精子有害的腎上腺素。」

除此之外，生活周遭充斥著對精子不友善的因素，包括酒精、吸煙、肥胖和抗憂鬱藥，都會降低男性的生育能力，還有證據顯示防曬乳、不沾鍋、緊身褲、Wi-Fi的電磁輻射，也會對精子造成不良影響；今年發表在《美國國家科學院院刊》上的一篇論文指出，非類固醇止痛藥布洛芬（Ibuprofen）對年輕男性睾丸有負面影響。