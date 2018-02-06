少女遭推倒強姦哭喊救命 強國人只顧拍片圍觀

中國廣東省梅州市平遠縣，一名55歲黃姓男子在光天化日之下將少女推倒在地意圖強姦。（圖擷自malau‏@wowow101推特）

2018-02-06 09:33

〔即時新聞／綜合報導〕令人髮指！中國廣東省梅州市平遠縣，3日下午有一名55歲黃姓男子在光天化日之下，竟然將少女推倒在地試圖強姦。女孩不斷哭喊救命，但聞聲趕來的村民卻在圍觀拍片，讓中國網友痛批人性冷漠。

從微博、推特上的影片可以看到，黃男當時整個身體都壓在女孩身上，無論她如何哀求抵抗都無動於衷，還上下其手控制住少女的行動，甚至一度把頭埋進她的脖頸間。然而，強國村民有空拍影片卻沒空阻止，眼睜睜地看著女孩受辱。

等到警察趕來才將黃男壓制在地，脫困的少女則坐在地上掩面大哭。嫌犯疑似為精神病患，已被帶回警局拘留，官方新聞稿則稱此案是「打人」。中國網友看完影片拳頭都硬了，對於官方聲明相當不滿，直說這根本就是強姦強暴。還有一名網友感嘆，其實梅州很多這樣的事情。

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