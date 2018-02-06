反制俄羅斯 美國暗示核武將再大舉風行

2018-02-06 00:54

〔中央社〕美國前總統歐巴馬推動美俄裁減核武，川普政府認為不可行，已在日前公布的「核武態勢評估」中指責俄羅斯迫使美國重建核武，並揭櫫新的核武政策，暗示核武將再次大規模風行。

美俄「新戰略武器裁減條約」（New START）5日全面生效，致力把長程核武維持在冷戰初期以來的最低水準。歐巴馬8年前簽署時表示，希望藉此邁向深度的裁減，最終達到全球無核武的目標。

紐約時報報導，那一份樂觀如今已被反轉了。美國國防部2日公布「核武態勢評估」（NPR），揭櫫新的核武政策，誓言反制俄羅斯在條約規範下的武力現代化。NPR恐將引發新型的核武競賽，著重在創新的戰術和科技，而非武器數量，意味是以智取和策略擊敗敵人。

美國國防部展望核武再次大規模風行的新時代，戰略中充滿新的低當量核武計畫，擁護者說這是和俄羅斯競爭所必需，評批者警告這將誘惑總統動用。結論就是，經過30年來的裁減，5日生效的美俄戰略武器上限，如今看來更像是終點，而非進一步裁減的中繼站。

川普總統上週發表國情咨文演說，籲請國會「現代化並且重建我們的核武」，但他並未提到基本理由：俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已加速一項危險遊戲，美國必須迎頭趕上，即便代價超過1.2兆美元（約新台幣36兆元）。這是國會預算處（Congressional Budget Office）最新的估算，但許多專家認為低估了5000億美元。

川普在國情咨文演說中鮮少提及蒲亭，也沒談到俄羅斯的核武發展。在競選和執政第一年，川普不願討論俄羅斯及其領導人，以及拒絕應國會授權對俄羅斯實施制裁，在在令人懷疑川普長期對蒲亭友好的背後藏著什麼祕密。

即便美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）才在數天前說，超強競賽是美國國安上的首要焦點，而非恐怖主義，川普在國情咨文演說中，仍然聚焦北韓以及打擊恐怖主義。

相較於川普的國情咨文演說，國防部公布的「核武態勢評估」深深聚焦俄羅斯。報告中形容蒲亭迫使美國重建核武。川普的國家安全會議（National Security Council）和國防部的其他一系列文件也是如此形容蒲亭。

「核武態勢評估」針對俄羅斯研製的新型自動核子魚雷，提出強烈警告。俄羅斯的新型自動核子魚雷並未違反美俄「新戰略武器裁減條約」，顯然是為了橫越太平洋而不被查覺所設計，並且能釋放致命的放射雲，讓美國西岸大片土地無法住人。

「核武態勢評估」也明確拒絕歐巴馬的保證，他承諾要讓核武成為美國國防逐漸減少的一部分。美俄「新戰略武器裁減條約」規定，雙方將部署的核彈頭數量控制在1500枚以內，這項規定5日生效。「新戰略武器裁減條約」預定在2021年到期，「核武態勢評估」對於續約顯得意興闌珊。

「核武態勢評估」形容未來的武器管制協定「難以想像」，因為全球核武國家試圖改變疆界並且推翻現存的常規，尤其是俄羅斯違反一連串的其他限武條約。

「核武態勢評估」辯稱：「過去的假設說，我們生產核武的能力是不必要的，我們可以任憑必要的基礎設施老舊損壞殆盡，這都已經證明是錯誤的。」

「目前情勢很清楚，美國必須要有充分的研究、設計、開發和生產能力，以支持核武的永續和更替。」

曾在前總統小布希政府工作、擔任草擬「核武態勢評估」國防部官員非正式顧問的核武專家米勒（Franklin C. Miller）指出：「歐巴馬的理論是，我們帶頭降低對核武的仰賴，其他人也會照做。」「事實並非如此。俄國人一直不斷推出系統，我們卻沒有，我們的第一個新系統要到2026或2027年後才能就緒。」

米勒談及「核武態勢評估」時表示：「這是十分主流的核武政策。」他辯稱，新的低當量核武可以嚇阻蒲亭，可讓核戰不易發生，而非提供川普新的誘惑。「核武態勢評估招致的批評，並非該當之罪。」

一名不願公開姓名的政府高級官員指出，川普已聽取新核武作為的簡報，但將細節留給國防部長馬提斯以及國家安全顧問麥馬斯特（H. R. McMaster）。這名官員指出，川普主要關心在和俄羅斯的任何核武競賽中保持領先，對和中國的核武競賽較不關心。