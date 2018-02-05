巴黎恐攻倖存嫌犯布魯塞爾出庭 全程緘默拒答

Salah Abdeslam拒絕回答法官提問。（歐新社）

2018-02-05 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕2015年巴黎恐怖攻擊案無疑是巴黎的夢魘，當年事發造成來自26國130人遇難、368人受傷。唯一還存活的重要嫌疑人Salah Abdeslam今天（5日）在比利時布魯塞爾出庭，比利時全國高度警戒。但在法庭上，Salah Abdeslam拒絕回答法官任何問題，並指責「反穆斯林主義」，認為穆斯林一直都被無情看待，「我只相信阿拉和先知穆罕默德。」

根據外媒報導，這次Salah Abdeslam在布魯塞爾出庭，並不是因為涉及2015年11月13日的巴黎襲擊案，而是在那之後不久，2016年3月15日在布魯塞爾與警方衝突的槍戰。巴黎襲擊事件發生後，Salah Abdeslam便四處逃逸，儘管警方已在歐洲佈下天羅地網，也拿他沒轍。最後終於在那次槍戰中逮捕Salah Abdeslam歸案。

「我的沉默並不會使我成為罪犯，這是我的權益。」28歲的Salah Abdeslam在出庭前便表示，絕不會回答法官的問題，同時也拒絕在受審期間被拍攝照片或被錄影。Salah Abdeslam在庭上也聲稱，外界對穆斯林的偏見已形成一種無形的暴力，只要是穆斯林就常被無情「審判」，他也要求檢方以法證及物證為依據向法官求刑，而不是外界希望看到什麼樣的判決而「譁眾取寵」。

布魯塞爾法庭在審判Salah Abdeslam期間，每天都會有200名左右的警力嚴防看守著，預計審訊期長達4天。