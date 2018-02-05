彭博：中國2015年經濟成長率可能灌水了「好幾個百分點」

2018-02-05 21:58

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國經濟數據造假、灌水的情況時有所聞，讓人對中國經濟數據的真實姓大打問號。根據彭博經濟（Bloomberg Economics）最新數據分析，中國2015年經濟成長率可能被灌水了「好幾個百分點」。

根據彭博經濟學加歐里克（Tom Orlik）和萬茜交叉引用電力消耗和產出數據顯示，在2011至2015年間，中國省級政府GDP數據持續出現灌水的現象，中國中央政府公布的2015年GDP數據可能也有灌水問題。

中國經濟數據造假、灌水的情況時有所聞，主要因為地方政府官員可藉由美化數據來達到升遷的目的。最近有不少省級政府修改GDP成長和收入數據，又引發外界質疑該國統計數據的可靠性問題。去年遼寧省和內蒙古也爆發財政和經濟數據造假醜聞，其中，內蒙古坦承，2016年工業增加值灌水4成，假帳總額達人民幣2900億元。

歐里克和萬茜指出，經濟數據造假也引發外界質疑中國實際的負債規模，因為如果收入和產出成長低於外界所想，地方政府就沒有足夠的預算來償債。

中國2015年GDP數據遭質疑，是因為當年中國面臨人民幣貶值和金融市場動盪不安，但GDP成長率僅比2014年小跌0.4個百分點至6.9%。

北京當局正在調查省級政府數據造假的問題。歐里克和萬茜指出，根據他們的研究，青海省、雲南省、重慶市、貴州省和陝西省的成長數據最有問題，且擁有最高的債務占GDP比。若北京當局開始讓地方政府的借貸違約，上述幾省將面臨嚴重的信用風險。