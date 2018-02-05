8度寒流女童竟被逼洗冷水 父母疑涉虐遭警方拘捕

2018-02-05 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕香港1名11歲女童，被校方發現在8度低溫寒流來襲時，竟只穿著單薄服裝到校，追問下還得知她在家被迫洗冷水澡，警方已拘捕女童的父母到案，並介入調查是否涉及虐童。

綜合媒體報導，香港黃大仙獻主會浦仁小學1名11歲女童，頂著8度低溫，上學時卻只穿著校服、短裙和一件毛衣，引起學校社工關注，追問下還得知，她在家裡被強迫只能洗冷水澡。

校方懷疑女童遭到虐待，報警處理，警方初步調查後，今天（5日）拘捕女童的父母到案，並將女童送往醫院檢查。校方則表示，本案已進入調查中，不便透露更多詳情。