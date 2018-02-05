女兒籲國際採取實際行動 桂民海恐患「漸凍症」

桂民海女兒安吉拉現居英國，自從父親遭中國警方帶走後與父親失聯至今，她在推特封面相片上，以鮮明的紅底白字「#桂民海在哪里？」表達對父親的擔憂與焦慮。（圖擷取自安吉拉Twitter）

2018-02-05 21:51

〔即時新聞／綜合報導〕香港銅鑼灣書店股東桂民海，上月在火車上遭中國便衣執法人員強行帶走後，至今仍無消息。其女兒安吉拉（Angela Gui）受法新社專訪時表示，她擔心可能永遠看不到父親，並呼籲國際社會採取行動。

在中國出生、後來成為瑞典公民的桂民海，現年53歲，上月20日在兩名瑞典領事館人員陪同下，搭火車前往北京接受醫療檢查的途中，遭到中國便衣警察無預警帶走，這是他在2015年10月被人從泰國帶走後，第二度失去人身自由。

安吉拉現居英國，目前還是大學生，自從父親遭中國警方帶走後與父親失聯至今，她在推特封面相片上，以鮮明的紅底白字「#桂民海在哪裡？」表達對父親的擔憂與焦慮。受訪時也向法新社表示，桂民海被捕至今音訊全無，完全沒有他現在可能在何處的消息，擔心各種可怕的情況可能正在發生。

中國政府非法帶走桂民海至今，尚未公布任何消息，包括拘捕的理由。安吉拉害怕他現在可能會受到審判，並受到更長的刑期，危害他的健康。

安吉拉轉述寧波的醫生曾說過，她的父親可能患有神經系統疾病。她指出，父親手中的肌肉開始萎縮，腳底失去了一些感覺，「如果他有漸凍症（ALS），可能就沒有那麼多時間了。」

安吉拉說，「我只希望瑞典和其他政府能盡力為他發聲。」希望他們祭出實際行動，不要只是一再重申那些令人難以接受的事。

北京的一位西方外交官也表示，他擔心桂不會「很快」被釋放。

美國和歐洲聯盟都已呼籲中國立即釋放桂民海，此一事件也引發瑞典和中國當局的外交爭端。