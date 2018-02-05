巫毒姊妹變態驅魔 火燒、粗針狂刺女童到不成人樣

2018-02-05 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國一對姊妹號稱會以巫毒（Voodoo）驅魔，一名母親找上她們來為自己女子驅魔。沒想到這對姊妹將女童綑綁、火燒、針刺等等各種凌虐，害女童3度灼傷毀容，她們還在一旁嬉笑，對自己的「作品」甚感滿意。

根據外媒報導，海地籍（Haitian）的女童母親在東布里奇沃特（Bridgewater）當一名髮型設計師，因為工作的緣故認識了51歲的巫師姐姐佩姬（Peggy LaBossiere）和40歲的妹妹瑞秋（Rachel Hilaire），並且得知這對姊妹會使用巫毒驅魔作法，也對她們心生尊敬。

有天這名母親忽然覺得她5歲的女兒中邪，懷疑被邪魔附身，驚嚇之餘，忽然想到她在工作時認識的這對巫師姊妹，便請她們來替女兒作法驅魔，沒想到卻害的可憐的小孩差點賠上性命。

巫師姊妹以「淨化」的美名，宣稱只是用唱吟禱詞等等儀式來驅魔，卻是將這名5歲女童綑綁在柱子上，使其不得動彈，再往臉上噴火，拿刺激性化學液體灌洗女童眼睛，導致臉部3度灼傷毀容。不只如此，佩姬和瑞秋還拿粗針狂刺對方鎖骨和手臂「放血」。

看著被自己凌虐的女童，姊妹還模仿蛇吐舌般親吻女童的臉，彷彿對自己的「藝術品」十分滿意。她們還想對女童哥哥下手，拿著大彎刀脅迫，用植物香料抹在男童的性器官上，十分變態。

兄妹倆被救出來以後都被嚇得不成人形。巫師姊妹被捕後還辯解，指說之前就有幫親友進行淨化沐浴、吟唱禱告等儀式，指稱女童燒傷勢惡魔離體才有的後遺症，不是她們拿火噴的。送女兒入火坑的母親也已被送到醫院做精神治療。目前兄妹倆由社福局照顧，女童也將接受整形換皮手術。