超級盃失控大暴動！ 足球迷瘋狂推車輛、丟水瓶

球迷暴動，當地警方試圖維持現場秩序。（法新社）

2018-02-05 16:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國職業美式足球聯盟NFL超級盃（Super Bowl）今（5）日落幕，由費城老鷹隊奪得金盃，大批球迷情緒興奮激昂，不過費城大街上卻有球迷疑似「太嗨」暴動，甚至發生爆炸，導致現場多名民眾和警力受傷。

綜合外媒報導，超級盃結束後，許多球迷紛湧至街頭歡慶，但突然有多位球迷推倒街上車輛，還有球迷朝街上亂擲酒瓶，還發生爆炸，顯得場面相當混亂。警方連忙聯合鎮暴警局到場，以維護秩序，但仍不敵大量球迷「逆襲」，據了解，目前已有3人意外從燈柱下摔落。

在場球迷表示，現場警力明顯不足，根本無法控制這個失控的場面。

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Droolin' Joe Kennedy spotted overturning a vehicle in #Philadelphia! #Superbowl pic.twitter.com/epzBr8moZ2 — Meme Chaos （@ExtinctMedia） 2018年2月5日

眾多球迷湧入費城街頭，造成場面混亂。（法新社）