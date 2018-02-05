廣東煉鐵廠煤氣外洩 18人中毒 8人不治

廣東韶鋼松山煉鐵廠今晨傳出煤氣管道洩漏事故造成8死10傷。圖為韶鋼松山股份有限公司銷售部。（圖擷自GoogleMap）

2018-02-05 13:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東韶關市今晨驚傳煤氣外洩意外，一間煉鐵廠在清晨3點煤氣管線發生洩漏狀況，造成18人當場吸入中毒，有8人不幸罹難，剩下10人送醫，生命狀況穩定。

綜合中國媒體報導，廣東韶關市的韶鋼松山煉鐵廠今晨傳出煤氣管道洩漏事故，造成18人中毒，其中8人死亡，另外10人經搶救後，目前無生命危險，事故原因正在調查中。