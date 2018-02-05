昨地震不斷... 美學者曾警告：今年全球至少20起強震

昨晚9點56分花蓮地區附近發生的有感地震，是兩天來規模最大的一起。（圖擷自氣象局網站）

2018-02-05 13:19

〔即時新聞／綜合報導〕昨晚起全台地震不停，規模5以上就有3次，總計有11起明顯有感地震及39起小區域地震，震央多在花蓮東北方近海。國內學者表示，百年前宜、花外海曾有規模8的強震，如今百年週期已到；美國學者最近也警告，地球自轉速度有些微改變，2018年全球地震次數恐大幅增加，至少會有20起強震發生可能。

《衛報》日前報導，美國科羅拉多大學學者比爾罕（Roger Bilham）與蒙大拿大學學者班迪克（Rebecca Bendick）去年發表論文，以地球自轉和地震關聯推斷，當地球自轉速度微微減緩，強震就變得更多，1年約增加25至30起強烈地震，比平均僅15場強震多出許多，不過原因仍不清楚。

兩位學者表示，過去150年來，地球已數度出現自轉減緩持續5年的時期，此時其結束後強震次數就大增，比爾罕認為，「地球自轉與地震活動之間的關聯性很強，表明2018年的強烈地震將增加。」

由於地球自轉自4年前開始進入周期性減緩，比爾罕警告，「簡單來說，地球給了我們5年的強震預警期」，亦即2018年就會進入強震大增的時期，至少會有20起強震，至於區域則大多集中在赤道附近。