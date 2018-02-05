日高中生被騙下海拍AV 泣訴「如活在地獄」

日本誘騙少女下海拍AV的問題層出不窮。圖為示意圖。（情境照）

2018-02-05 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕誘騙女性下海拍AV的問題在日本層出不窮，近日日本警方更透露，估計5年內，約有200多名少女受害，即便有些被害人現已成年，憶起這段經歷，仍心有餘悸表示「像活在地獄」。

據《朝日新聞》報導，去年9月大阪一名48歲的男子，假借徵求模特兒「扮演角色」之名，在網站上宣傳拍攝「有如偶像明星」，並稱工作1日可獲得5萬日圓（約新台幣1萬3440元）的報酬，誘騙多名女性下海拍AV。

現年21歲的被害女子，4年前看到模特兒的招募廣告後，不疑有他，遠從靜岡至東京進行拍攝，對方卻頻提出穿制服、泳衣等「不單純」的拍攝要求，女子才驚覺，自己誤入AV拍攝公司，情急之下無助落淚，拍攝因而中止。

沒想到男子卻變本加厲地要她簽下契約書，表示拍攝是「在自身同意下進行」，還要聲明「若造成任何麻煩，我會負起全責」，最後更要求受害女子手持身分證與契約書拍照，她泣訴自己地址還遭曝光，也不清楚會不會被生活周遭的親人知道，因此過得很不安，「那一段日子，就像活在地獄裡一樣」。

日本支援受騙少女的非營利組織「Lighthouse」則指出，惡質業者不會主動表明「拍AV」。一旦「目標」進了事務所，便會用盡辦法讓對方簽約；只要合約簽訂，便會被要求發生性關係，若拒絕要求，則必須支付數百萬日圓的違約金，還會威脅要公開資訊「要告訴父母」。

大阪警方指出，該男子除了澀谷區外，還在大阪市、愛知縣名古屋市和福岡市共4處設有攝影棚，疑似在2012年至2017年1月期間，從全國上下找了約200名以18、19歲為主的女性誘騙下海拍AV，目前已將該名男子逮捕並依強迫性交等罪起訴。

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