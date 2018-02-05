勇敢母牛臨宰前逃亡…感動眾人募款讓牠安渡晚年

這隻母牛臨宰前逃亡，感動很多人。（圖擷取自Twitter）

2018-02-05 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕在2017年12月的寒冬，3歲半被暱稱為「海明爾」（Hermien）的母牛，在送往屠宰場的途中，帶著另一隻牛逃亡，不過，牠的伙伴很快被主人抓回去宰了，只有牠獨自在荷蘭東部繼續逃亡之路，牠的舉動感動很多人，包括荷蘭王室，現在大家募款4.8萬歐元（約合台幣175萬元），準備讓牠自由的安渡晚年。

綜合媒體報導，海明爾已經3歲半，毛色呈現咖啡紅，現在牠就躲在荷蘭東部的樹林裡，晚上會去附近的牛棚偷吃東西裹腹。

海明爾在關鍵時刻選擇「逃生」，被解讀是「掌控自己的命運」，感動很多人，當地社交網絡湧現聲援海明爾的聲音，連荷蘭王室都出面支持，展開勸募，希望大家一起出錢買下牠，還牠自由；至目前，已籌得4.8萬歐元，足以從農場主人手上買下、並送到牛隻庇護中心，讓牠自由自在地度過餘生。

但是，如何安全的捕捉海明爾成為最刺手的問題，有人試過用摻了麻醉藥的食物餵牠，但海明爾很聰明，從不上當，而獸醫也無法靠近注射麻醉針，又擔心硬抓會害海明爾嚇得衝上高速公路而引發更大的傷害。

現在獸醫想到新的方法，就是想在附近引進一些牛群，再引誘牠「歸隊」，不過，海明爾是否「受誘」還未可知。