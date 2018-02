勇敢母牛臨宰前逃亡…感動眾人募款讓牠安渡晚年

2018-02-05 10:11

〔即時新聞/綜合報導〕在2017年12月的寒冬,3歲半被暱稱為「海明爾」(Hermien)的母牛,在送往屠宰場的途中,帶著另一隻牛逃亡,不過,牠的伙伴很快被主人抓回去宰了,只有牠獨自在荷蘭東部繼續逃亡之路,牠的舉動感動很多人,包括荷蘭王室,現在大家募款4.8萬歐元(約合台幣175萬元),準備讓牠自由的安渡晚年。

綜合媒體報導,海明爾已經3歲半,毛色呈現咖啡紅,現在牠就躲在荷蘭東部的樹林裡,晚上會去附近的牛棚偷吃東西裹腹。

海明爾在關鍵時刻選擇「逃生」,被解讀是「掌控自己的命運」,感動很多人,當地社交網絡湧現聲援海明爾的聲音,連荷蘭王室都出面支持,展開勸募,希望大家一起出錢買下牠,還牠自由;至目前,已籌得4.8萬歐元,足以從農場主人手上買下、並送到牛隻庇護中心,讓牠自由自在地度過餘生。

但是,如何安全的捕捉海明爾成為最刺手的問題,有人試過用摻了麻醉藥的食物餵牠,但海明爾很聰明,從不上當,而獸醫也無法靠近注射麻醉針,又擔心硬抓會害海明爾嚇得衝上高速公路而引發更大的傷害。

現在獸醫想到新的方法,就是想在附近引進一些牛群,再引誘牠「歸隊」,不過,海明爾是否「受誘」還未可知。

We launched a successful 'cowfunding' campaign to save #Hermien,a #rebel #cow. MP @estherouwehand :“Hermien is fighting for her #life & we are going to help her. She reminds us all of an important lesson: no #animal wants to be sent to slaughter."❤️ ???? https://t.co/ApEl3M6HpG pic.twitter.com/FGCC6oMIdM