北韓代表團 逾3年訪南韓最高階官員率領

2018-02-05 03:36

〔中央社〕北韓最高人民會議常任委員會委員長金永南將為平昌冬季奧運，於9至11日率團訪問南韓。他將是自2014年以來，跨越分隔朝鮮半島的南北韓非軍事區，到訪南韓的最高階北韓官員。

法新社報導，平昌冬奧9日開幕，25日閉幕，金永南的到訪將是本屆冬奧促成兩韓關係改善的外交亮點。不過分析警告，冬奧落幕後，再次增溫的兩韓關係恐將無以為繼。

去年北韓一再展開包括洲際彈道飛彈和核試爆等武器測試，導致緊張情勢持續升溫。平壤聲稱，其洲際彈道飛彈能夠抵達美國本土。

長達數個月，北韓對南韓提出的參與「和平奧運」籲求無動於衷，直到領導人金正恩在新年賀詞中才表達願意這麼做。

一系列雙邊會議迅速啟動後，促成兩韓同意在冬奧開幕式共同進場，並時隔27年再次共組女子冰球隊。兩韓還同意，平壤將派高階代表團訪首爾。

南韓統一部今天深夜表示，接獲北韓告知，金永南9日將率3名官員和18名隨團工作人員抵達，展開3天訪問。

最高人民會議是北韓共黨掌控的國會，金永南是形式上國家元首。

外界原本揣測，北韓高階代表團可能由勞動黨副委員長崔龍海或金正恩的妹妹金與正率團。崔龍海是2014年出人意表出席仁川亞運閉幕式的3名北韓高階官員之一。

北韓官員那次到訪首爾並未會見南韓高階官員，但這次情況可能不同。

與北韓接觸、將平壤帶上談判桌，這是南韓總統文在寅的長期主張。北韓已因核武野心而蒙受聯合國安全理事會的多重制裁。

首爾與華府已同意將年度大規模聯合演習延後到本屆冬季帕拉林匹克運動會落幕之後的3月底。這項演習向來會激怒北韓。