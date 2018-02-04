喬治亞人突然狂哈日本豐田市？ 原來是…

日本豐田市的外文觀光網站提供包括喬治亞語等5種語言，吸引大批來自喬治亞的網友瀏覽。（圖擷取自visit toyota city官網）

2018-02-04 23:40

〔編譯張沛元／綜合報導〕日本將於2019年主辦世界杯橄欖球賽，獲選為比賽場地之一的愛知縣豐田市特別為此更新外語觀光網頁，增設增喬治亞文與義大利文，結果吸引大量來自喬治亞的網友點閱，佔總瀏覽人次近半數，更是排名第2的來自義大利的瀏覽人次的2倍多。

提供豐田市觀光、餐飲與住宿資料的Visit Toyota City網站，去年10月先推出英、中（含繁、簡兩體）、韓3種語言；在該市體育場確定獲選為世界杯橄欖球賽比賽場地之一後，該網站又於12月中追加喬治亞文與義大利文。截止今年1月底為止，Visit Toyota City的總瀏覽人次為10萬520次，其中來自喬治亞的瀏覽人次高達4萬7933次，其次是來自義大利的2萬109次、南非的9715、紐西蘭的9544，以及英國威爾斯的5188，日本本地的瀏覽人次只有2297次。

豐田市官員推測，該網站之所以能大受喬治亞人青睞，原因可能包括關切世界杯橄欖球賽、日本相撲力士櫪乃心來自喬治亞，以及豐田汽車知名度高等。