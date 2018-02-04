和中國談自貿協定？ 斯里蘭卡：將從長計議

2018-02-04 23:37

〔中央社〕斯里蘭卡駐中國大使科迪圖瓦庫今天表示，考量匆促達成協定對斯里蘭卡造成的經濟影響，斯里蘭卡需要更長時間和中國磋商自由貿易協定。

路透社報導，斯里蘭卡駐北京大使館舉行獨立紀念日酒會，科迪圖瓦庫（Karunasena Kodituwakku）利用活動之便接受訪問時表示，和中國磋商自由貿易協定不能急。

科迪圖瓦庫說：「我們想談久一點，中國想談快一點。」

他強調：「由於斯里蘭卡是小型經濟體，我們必須取得利害關係人一致同意。」「所以，延遲只是時期長短不同，但我們終將簽署協定。」

斯里蘭卡是中國一帶一路計畫的重要環節，中國在斯里蘭卡的投資愈來愈受到關切。

去年，中國投資的工業區在南部動工，數以百計的斯里蘭卡民眾和警方爆發衝突，他們誓言不會離開自己的土地。這是首次有反中國投資行動演變成暴力事件。

斯里蘭卡也努力爭取外資，在南端的馬特拉（Mattala）建造一座華而不實的大型機場。這座機場斥資2億5300萬美元，由中國建造，中國也提供2億3000萬美元資金。

科迪圖瓦庫說：「毫無疑問，這是一項華而不實的建設，以前和現在都是如此。」

印度一直與斯里蘭卡談判，希望取得機場的營運權，但科迪圖瓦庫說，雙方尚未達成協議。

另一方面， 美國有線電視新聞網（CNN）以「取得斯里蘭卡港口經營權，中國串線上又多了一顆珍珠」為題，報導中國取得斯里蘭卡赫班托達港（Hambantota Port）經營權的前因後果。

CNN揭露，斯里蘭卡原本希望印度投資斯里蘭卡南部臨印度洋的赫班托達港，但印度沒興趣，後來由中國在2010年投資15億美元興建完成。

中國去年12月正式取得赫班托達港經營許可，中國在重要航道上又取得一處控制點，並且未來有機會在印度後院和傳統勢力範圍建立據點，讓中國更為接近印度的海岸，恐非印度所樂見。

此外，斯里蘭卡決定和中國一家國營企業簽署赫班托達港99年租約，以支付積欠中國數十億美元的債務。部分觀察家擔心，參與中國一帶一路計畫的其他開發中國家，可能也會掉入類似的財務困境中。

他們警告，此一陷阱，可能讓這些國家積欠中國不僅只是金錢。

華盛頓智庫傳統基金會南亞研究員史密斯（Jeff Smith）表示：「在許多情況下，中國是唯一有興趣和有財力執行這些開發案的國家。」「在此，人人面對一個重大問題：要付出什麼代價？」